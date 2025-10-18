18 қазанға арналған валюта бағамдары: Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы жағдай
Zakon.kz мәліметінше, 2025 жылғы 18 қазанға арналған валюта бағамдары Қазақстан Ұлттық банкінде және Астана, Алматы мен Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарында төмендегідей.
Ұлттық банк белгілеген ресми бағамдар:
АҚШ доллары – 536,32 ₸
Еуро – 626,90 ₸
Ресей рублі – 6,60 ₸
Қытай юані – 75,27 ₸
Айырбастау бағамдары материал әзірленген сәттегі орташа мәндерге негізделген. Уақыт өте өзгеруі мүмкін.
Астана қаласы:
Доллар:
сатып алу – 536,54 ₸
сату – 542,55 ₸
Еуро:
сатып алу – 625,54 ₸
сату – 633,55 ₸
Рубль:
сатып алу – 6,56 ₸
сату – 6,72 ₸
Алматы қаласы:
Доллар:
сатып алу – 538,63 ₸
сату – 540,88 ₸
Еуро:
сатып алу – 626,96 ₸
сату – 630,98 ₸
Рубль:
сатып алу – 6,54 ₸
сату – 6,67 ₸
Шымкент қаласы:
Доллар:
сатып алу – 538,07 ₸
сату – 540,07 ₸
Еуро:
сатып алу – 624,81 ₸
сату – 629,67 ₸
Рубль:
сатып алу – 6,55 ₸
сату – 6,65 ₸
Бұған дейін Zakon.kz ресейлік рубль бағамының не себепті күннен-күнге өсіп жатқанына сараптама жасаған болатын.
