#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Қаржы

18 қазанға арналған валюта бағамдары: Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы жағдай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz мәліметінше, 2025 жылғы 18 қазанға арналған валюта бағамдары Қазақстан Ұлттық банкінде және Астана, Алматы мен Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарында төмендегідей.

Ұлттық банк белгілеген ресми бағамдар:

АҚШ доллары – 536,32 ₸

Еуро – 626,90 ₸

Ресей рублі – 6,60 ₸

Қытай юані – 75,27 ₸

Айырбастау бағамдары материал әзірленген сәттегі орташа мәндерге негізделген. Уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Астана қаласы:

Доллар:

сатып алу – 536,54 ₸

сату – 542,55 ₸

Еуро:

сатып алу – 625,54 ₸

сату – 633,55 ₸

Рубль:

сатып алу – 6,56 ₸

сату – 6,72 ₸

Алматы қаласы:

Доллар:

сатып алу – 538,63 ₸

сату – 540,88 ₸

Еуро:

сатып алу – 626,96 ₸

сату – 630,98 ₸

Рубль:

сатып алу – 6,54 ₸

сату – 6,67 ₸

Шымкент қаласы:

Доллар:

сатып алу – 538,07 ₸

сату – 540,07 ₸

Еуро:

сатып алу – 624,81 ₸

сату – 629,67 ₸

Рубль:

сатып алу – 6,55 ₸

сату – 6,65 ₸

Бұған дейін Zakon.kz ресейлік рубль бағамының не себепті күннен-күнге өсіп жатқанына сараптама жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз
11:58, 18 тамыз 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз
30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді
15:27, 30 тамыз 2025
30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді
Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі 18 маусымдағы валюта бағамдары
11:33, 18 маусым 2024
Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі 18 маусымдағы валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: