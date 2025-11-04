Қазақстанда әрбір салық төлеушіге арналған цифрлық іс құжат жинағы жасалады
Қаржы вице-министрі Асет Тұрысов 2025 жылғы 4 қарашада ОКҚ-де өткен брифингте Мемлекеттік кірістер комитетінің (МКК) жұмысында енгізіліп жатқан цифрлық технологиялар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Асет Тұрысов атап өткендей, мемлекеттік кірістер органдарының жүйесінде BigData – Smart Data Finance жүйесі құрылады. Бұл жүйе мемлекеттік қаржылардың "миы" іспетті, оған барлық салық төлеушілер мен сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары туралы сыртқы және ішкі деректерден ақпарат келіп түседі.
"Бұрын Қаржы министрлігінде мұндай BigData болмағандықтан, әр салық кезеңінде ақпаратты жинау үшін мемлекеттік органдармен байланысуға тура келетін. Кей жерлерде әріптестер қолмен өңдеу жүргізетін. Smart Data Finance жүйесі МКК-дағы екі ескі жүйені біріктіріп, 74 мемлекеттік деректер базасымен онлайн режимде интеграцияланған, бұл әрбір жеке және заңды тұлғаға арналған салық төлеуші іс құжатын қалыптастыруға мүмкіндік береді", – деп түсіндірді ол.
Осы жүйе автоматты түрде салық есептеу және декларацияны алдын ала толтыруға мүмкіндік береді.
"SDF жүйесін дамыту аясында камералдық бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жоспарланып отыр. Қолда бар BigData негізінде кірістерді болжау үшін жасанды интеллект қолдану көзделген", – деп қосты вице-министр.
Сондай-ақ ол салық төлеушінің цифрлық іс құжатына тіркеу деректері, жылжымайтын және қозғалмалы мүлік туралы ақпарат, жер учаскесі туралы мәлімет енгізілетінін айтты.
Еске салсақ, Асет Тұрысов бұған дейін Қазақстанда қолмен төлеуді енгізудің қаншалықты қауіпсіз екенін айтқан болатын.
