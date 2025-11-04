Қаржы министрлігі: Жасанды интеллект кеден қызметін жеделдетеді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 4 қарашада Қаржы вице-министрі Асет Турысов СЦК-де өткен брифингте жасанды интеллектің кеден саласында қолданылу жолдарын таныстырды.
Вице-министрдің айтуынша, ең алдымен барлық ескі ақпараттық жүйелерді жаңарту жоспарланған, бұл шекарада тек бір жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
"Жасанды интеллект брокерлерге көмек ретінде, тауар декларацияларын алдын ала толтыруда және анықтамалықтарды белгілеуде қолданылады. Сонымен қатар, тауардың суреттері бойынша оның декларациядағы категорияға сай келетінін тексеруге мүмкіндік бар", – деді Асет Турысов.
Вице-министрдің жоспарына сәйкес, 2026 жылғы бірінші тоқсаннан бастап импортқа арналған модуль іске қосылады.
Сондай-ақ, Асет Турысов мемлекеттік мүлік нарығы Tapsyru-ның қалай жұмыс істейтіні туралы ақпарат берген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript