Қазақстандағы негізгі валюталардың айырбас бағамы: доллар, еуро, рубль
Zakon.kz үш қаладағы айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Ұлттық банк деректері бойынша:
- Доллар: 526,02 теңге
- Евро: 607,55 теңге
- Рубль: 6,5 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 523,3, сату – 530,4 теңге
- Евро: сатып алу – 602,8, сату – 612,8 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,37, сату – 6,52 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 524,5, сату – 526,5 теңге
- Евро: сатып алу – 606,1, сату – 610,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,42, сату – 6,53 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 525,2, сату – 527,2 теңге
- Евро: сатып алу – 604,8, сату – 609,7 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,41, сату – 6,48 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі деректер. Уақытқа байланысты валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.
