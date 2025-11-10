#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстандағы негізгі валюталардың айырбас бағамы: доллар, еуро, рубль

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 11:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz үш қаладағы айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ұлттық банк деректері бойынша:

  • Доллар: 526,02 теңге
  • Евро: 607,55 теңге
  • Рубль: 6,5 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 523,3, сату – 530,4 теңге
  • Евро: сатып алу – 602,8, сату – 612,8 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,37, сату – 6,52 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 524,5, сату – 526,5 теңге
  • Евро: сатып алу – 606,1, сату – 610,4 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,42, сату – 6,53 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 525,2, сату – 527,2 теңге
  • Евро: сатып алу – 604,8, сату – 609,7 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,41, сату – 6,48 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі деректер. Уақытқа байланысты валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
