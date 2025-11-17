17 қарашадағы саудада доллар бағамы қайта өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 524,14 теңгені құрап, 1,37 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,46 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 73,90 теңге болды (+0,22).
Валютаны айырбастау пункттерінде доллар 524–525,8 теңге, евро 606,7–610,7 теңге, рубль 6,39–6,50 теңге деңгейінде сатып алынып/сатылуда.
17 қарашадағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеуде.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың фьючерстері 0,68% арзандап, барреліне 63,95 доллар болды.
Ал АҚШ-тың West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайының фьючерстері барреліне 59,61 доллардан саудаланып, 0,8% төмендеді.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 522,19 теңге, евро – 606,42 теңге, рубль – 6,47 теңге деңгейінде белгіледі.