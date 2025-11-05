5 қарашадағы саудада доллар бағамы қайта өсті
2025 жылғы 5 қараша күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталарымен күндізгі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 524,94 теңге болып, 2,2 теңгеге қымбаттады.
Ал ресей рублі керісінше 6,51 теңгеге дейін төмендеді (−0,04),
Қытай юані болса 73,61 теңгеге дейін өсіп (+0,37) тіркелді.
Валютаны айырбастау пункттерінде:
- доллар 526,2–528,1 теңге аралығында,
- еуро 602,8–607,6 теңге аралығында,
- рубль 6,40–6,52 теңге деңгейінде сатып алынып-сатылуда.
Осы күні әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп жатыр.
Қаңтар айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі барреліне $64,38 болып, 0,09%-ға арзандады, ал желтоқсанда жеткізілетін WTI маркалы мұнай бағасы 0,15%-ға төмендеп, $60,47 болды.
Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды төмендегідей белгіледі:
- доллар – 522,49 теңге,
- еуро – 601,07 теңге,
- рубль – 6,47 теңге.
