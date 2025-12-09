#Халық заңгері
Қаржы

Әскери қызметшілер үшін несие жеңілдігі: қалай пайдалану керек

Әскери қызметшілер үшін несие жеңілдігі: қалай пайдалану керек

09.12.2025 11:37
2024 жылдан бастап Қазақстандағы жедел әскери қызметтегілер Қарулы Күштерде микронесие мен банктік қарыздарды өтеуді кейінге қалдыру құқығына ие болды. Бұл жеңілдік қызмет мерзімі бойына және демобилизациядан кейін 60 күнге дейін қолданылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлімдегендей, оны алу үшін мына шарттар орындалуы керек:

Қарызды кейінге қалдыру өтінішсіз беріледі: әскери қызметке шақыру туралы мәліметтер Қорғаныс министрлігі арқылы кредиттік бюроға жіберіледі, одан соң банктер мен микрофинанс ұйымдарына жеткізіледі. Банк пен МҚҰ хабарлама алынған күннен бастап 15 күн ішінде кейінге қалдыруды қамтамасыз етуге міндетті.

Хабарлама жазбаша және/немесе онлайн жолмен беріледі, жеке қатысу немесе қосымша келісімшартқа қол қою талап етілмейді. Бұл шара негізгі қарызға және есептелетін сыйақыға қолданылады.

Кейінге қалдыру кезеңінде айыппұл, өсім және талап қою шараларын қолдануға тыйым салынады. Егер әскери бөлім тізімінен ерте шығарылса, кейінге қалдыру тағы 60 күнге сақталады.

Қажет болса, қарыз алушы кейінге қалдырудан бас тарту үшін банктен хабарламаны алған күннен бастап 14 күн ішінде жазбаша өтініш жолдай алады. Бұл жағдайда кредитор кейінге қалдыру қолдануды тоқтатады.

Алайда кейінге қалдыру қарыз бойынша сот шешімі шығарылған, бітімгерлік келісім жасалған немесе орындаушылық жазба рәсімделген жағдайларда берілмейді.

Егер кейінге қалдыру автоматты түрде жүзеге аспаса, әскери қызметкер қаржы ұйымына жазбаша өтініш жолдай алады. Мәселе шешілмесе, ол банктік/микроқаржы омбудсменіне және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгінуіне болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
