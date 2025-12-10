#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Қаржы

Доллардың бағасы 10 желтоқсанда тағы көтерілді

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 518,39 теңге болып, тағы 3,5 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,70 теңгеге көтерілді (+0,01).

Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 73,41 теңге болды (+0,72).

Айырбастау пункттерінде доллар 518,9–521,5 теңгеден, еуро 601,1–606,8 теңгеден, рубль 6,54–6,67 теңгеден сатып алынып, сатылуда.

Әлемдік мұнай бағасы 10 желтоқсан саудасында өсім көрсетуде.

Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстерінің бағасы 0,13% өсті, баррель үшін 62,02 долларды құрады.

WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 0,15% өсіп, 58,34 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 514,74 теңге, еуро – 599,36 теңге, рубль – 6,71 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Импорттаушылар жеміс-жидек үшін фитосанитарлық қызмет талаптарының жоғарылағанына наразы - депутат
16:18, Бүгін
Импорттаушылар жеміс-жидек үшін фитосанитарлық қызмет талаптарының жоғарылағанына наразы - депутат
Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді
15:54, 21 қараша 2025
Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді
Доллардың бағамы 8 желтоқсандағы саудада қайта өсті
15:56, 08 желтоқсан 2025
Доллардың бағамы 8 желтоқсандағы саудада қайта өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: