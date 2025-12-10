Доллардың бағасы 10 желтоқсанда тағы көтерілді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 518,39 теңге болып, тағы 3,5 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,70 теңгеге көтерілді (+0,01).
Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 73,41 теңге болды (+0,72).
Айырбастау пункттерінде доллар 518,9–521,5 теңгеден, еуро 601,1–606,8 теңгеден, рубль 6,54–6,67 теңгеден сатып алынып, сатылуда.
Әлемдік мұнай бағасы 10 желтоқсан саудасында өсім көрсетуде.
Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстерінің бағасы 0,13% өсті, баррель үшін 62,02 долларды құрады.
WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 0,15% өсіп, 58,34 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 514,74 теңге, еуро – 599,36 теңге, рубль – 6,71 теңге деп белгіледі.
