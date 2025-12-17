#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Қаржы

17 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар 4,5 теңгеге арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 15:48 Фото: freepik
17 желтоқсан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 514,31 теңгені құрап, 4,5 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,39 теңгеге дейін арзандады (–0,15).

Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 73,22 теңге болды (–0,75).

Айырбастау пункттерінде доллар 515–517,2 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр. Еуроның бағамы 601,8–607,3 теңге, рубль 6,39–6,52 теңге деңгейінде.

17 желтоқсанда әлемдік мұнай бағасы өсті.

ICE Futures электрондық алаңында Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстері 1,19 пайызға қымбаттап, бір баррелі 59,62 АҚШ долларын құрады.

NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері 1,25 пайызға өсіп, барреліне 55,82 АҚШ долларына жетті.

Ал таңертең Ұлттық банк АҚШ долларының ресми бағамын 519,61 теңге, еуроны – 610,13 теңге, рубльді – 6,54 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
5 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар арзандады
16:13, 05 қыркүйек 2025
5 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар арзандады
2 шілдедегі сауда-саттықта доллар тағы да арзандады
16:23, 02 шілде 2025
2 шілдедегі сауда-саттықта доллар тағы да арзандады
22 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы аздап төмендеді
16:05, 22 тамыз 2025
22 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы аздап төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: