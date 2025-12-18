#Халық заңгері
Қаржы

18 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар арзандауын жалғастырды

18.12.2025 15:44
18 желтоқсан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды.

Сауда нәтижесі бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 513,55 теңгені құрап, тағы 0,77 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,40 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).

Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 72,94 теңге болды (-0,27).

Айырбастау пункттерінде доллар 515,3–517,5 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуроның бағамы 602,4–607,6 теңге, ал рубль 6,40–6,52 теңге деңгейінде қалыптасты.

18 желтоқсанда әлемдік мұнай бағасы өсті. Лондондағы биржада Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,55 долларға қымбаттап, 60,23 доллар болды. Нью-Йорк биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы да 0,55 долларға өсіп, баррелі 56,49 долларды құрады.

Айта кетейік, Ұлттық банк таңертең доллардың ресми бағамын 514,31 теңге, еуроны – 603,03 теңге, рубльді – 6,4 теңге деңгейінде белгіледі.

