Қаржы

63 мыңнан 110 мыңға дейін: Қазақстандағы көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:21 Фото: Zakon.kz
2025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен марапатталған аналарға мемлекеттік жәрдемақыларды орта есеппен 847,9 мың адам алды. Жалпы төлемдер сомасы 555,8 млрд теңге болды, деп хабарлайды Zakon.kz Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

2025 жылдың қараша айында жоғарыда аталған жәрдемақылармен 861,6 мың отбасы жалпы сомасы 54,1 млрд теңге мөлшерінде, оның ішінде: көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен 615,3 мың отбасы 47,5 млрд теңгеге; наградталған анаға берілетін жәрдемақымен 246,3 мың адамға 6,6 млрд теңге мөлшерінде қамтылды.

Көпбалалы отбасыға берілетін мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады.

Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді және 2025 жылы:

  •  4 баласы бар отбасыларға – 16,03 АЕК немесе 63 030 теңге;
  •  5 балаға – 20,04 АЕК немесе 78 798 теңге;
  •  6 балаға – 24,05 АЕК немесе 94 565 теңге;
  •  7 балаға – 28,06 АЕК немесе 110 332 теңге;
  •  8 және одан да көп баласы бар отбасыларға – әр балаға 4 АЕК немесе 15 728 теңге мөлшерінде төленді.

Наградталған анаға берілетін жәрдемақы "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға тағайындалады.

Наградталған анаға берілетін жәрдемақы ай сайын келесі мөлшерде төленеді:

  •  "Күміс алқа" алқасымен наградталған аналарға – 6,40 АЕК немесе 25 165 теңге;
  •  "Алтын алқа" алқасымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға – 7,40 АЕК немесе 29 097 теңге.

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап балалы отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 6,5%-ға артқанын атап өтеміз.

