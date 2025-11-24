Қазақстанда көпбалалы отбасыларға 500 млрд теңге көлемінде көмек көрсетілді
Бұл жөнінде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәлімдемесінен белгілі болды.
Белгілі болғандай, тек 2025 жылдың қазан айының өзінде 835,2 мың отбасы жалпы сомасы 52 млрд теңге мөлшеріндегі жәрдемақымен қамтамасыз етілген. Оның ішінде:
- көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен 590 мың отбасы 45,4 млрд теңгеге;
- наградталған анаға берілетін жәрдемақымен 245,1 мың адамға 6,6 млрд теңге мөлшерінде.
Айта кетсек, көпбалалы отбасыға берілетін мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады.
Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді, бұл 2025 жылы:
- 4 баласы бар отбасыларға – 16,03 АЕК немесе 63 030 теңге;
- 5 балаға – 20,04 АЕК немесе 78 798 теңге;
- 6 балаға – 24,05 АЕК немесе 94 565 теңге;
- 7 балаға – 28,06 АЕК немесе 110 332 теңге;
- 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға – әр балаға 4 АЕК немесе15 728 теңге мөлшерінде төленді.
Ал, наградталған анаға берілетін жәрдемақы "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға тағайындалады.
Наградталған анаға берілетін жәрдемақы ай сайын келесі мөлшерде төленеді:
- "Күміс алқа" алқасымен наградталған аналарға – 6,40 АЕК немесе 25 165 теңге;
- "Алтын алқа" алқасымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға – 7,40 АЕК немесе 29 097 теңге.
