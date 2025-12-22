Қазақстанда 1 қаңтардан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша төлемдер ұлғаяды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Үкіметі 2025 жылғы 17 желтоқсанда "2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер мөлшерін арттыру туралы" қаулыны бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта былай делінген:
2026 жылғы 1 қаңтарынан бастап 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері алынатын әлеуметтік төлемдер көлемінің 10 пайызына арттырылсын.
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін біз 2026 жылы айлық есептік көрсеткіш, ең төменгі жалақы мен зейнетақы қандай болатынын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript