Қаржы

Қазақстанда 1 қаңтардан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша төлемдер ұлғаяды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 09:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Үкіметі 2025 жылғы 17 желтоқсанда "2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер мөлшерін арттыру туралы" қаулыны бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта былай делінген:

2026 жылғы 1 қаңтарынан бастап 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері алынатын әлеуметтік төлемдер көлемінің 10 пайызына арттырылсын.

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін біз 2026 жылы айлық есептік көрсеткіш, ең төменгі жалақы мен зейнетақы қандай болатынын хабарлаған едік.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
