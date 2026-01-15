#Халық заңгері
15 қаңтардағы саудада доллар тағы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 15 қаңтар күні сағат 15:30-да шетел валюталарымен күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 510,95 теңге болып, тағы 0,55 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,52 теңгеге дейін төмендеді (+0,06).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 73,26 теңге болды (+0,02).

Айырбастау орындарында:

  • доллар 510,6–512,6 теңге,
  • еуро 593,6–598,1 теңге,
  • рубль 6,342–6,53 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

15 қаңтарда әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың наурыз айына арналған фьючерстері 3,23%-ға арзандап, бір баррелі 64,37 АҚШ долларын құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында WTI маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстері 3,27%-ға төмендеп, бір баррелі 59,99 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 510,43 теңге, еуроны 594,86 теңге, рубльді 6,49 теңге

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
