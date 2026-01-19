19 қаңтардағы сауда-саттықта теңге негізгі валюталардың барлығына қатысты нығайды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 509,63 теңгені құрап, алдыңғы күнмен салыстырғанда 2,44 теңгеге төмендеді.
Еуроның бағамы 591,84 теңге болып, 6,36 теңгеге арзандады.
Ресей рублі 6,54 теңгеге дейін төмендеп, 0,02 теңгеге әлсіреді.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,33 теңгені құрап, 0,10 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 512,3–514,7 теңге аралығында, еуро 593,9–598,2 теңге, ал рубль 6,44–6,55 теңге деңгейінде сатып алынып, сатылуда.
19 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді. Атап айтқанда, ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың наурыз айына арналған фьючерсінің бағасы 0,51 пайызға арзандап, бір баррелі 63,80 АҚШ долларын құрады.
NYMEX тауар биржасында WTI маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерсі 0,42 пайызға төмендеп, 59,19 АҚШ доллары деңгейінде қалыптасты.
Ал таңертең Ұлттық банк ресми бағамды доллар үшін 512,16 теңге, еуро үшін 594,72 теңге, рубль үшін 6,57 теңге деңгейінде белгіледі.