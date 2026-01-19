#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Қаржы

19 қаңтардағы сауда-саттықта теңге негізгі валюталардың барлығына қатысты нығайды

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 19 қаңтар күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 509,63 теңгені құрап, алдыңғы күнмен салыстырғанда 2,44 теңгеге төмендеді.

Еуроның бағамы 591,84 теңге болып, 6,36 теңгеге арзандады.

Ресей рублі 6,54 теңгеге дейін төмендеп, 0,02 теңгеге әлсіреді.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,33 теңгені құрап, 0,10 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде доллар 512,3–514,7 теңге аралығында, еуро 593,9–598,2 теңге, ал рубль 6,44–6,55 теңге деңгейінде сатып алынып, сатылуда.

19 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді. Атап айтқанда, ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың наурыз айына арналған фьючерсінің бағасы 0,51 пайызға арзандап, бір баррелі 63,80 АҚШ долларын құрады.

NYMEX тауар биржасында WTI маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерсі 0,42 пайызға төмендеп, 59,19 АҚШ доллары деңгейінде қалыптасты.

Ал таңертең Ұлттық банк ресми бағамды доллар үшін 512,16 теңге, еуро үшін 594,72 теңге, рубль үшін 6,57 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
