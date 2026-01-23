23 қаңтардағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 503,35 теңгені құрап, тағы 2,36 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,64 теңгеге дейін арзандады (–0,01).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,39 теңге болды (–0,23).
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы 504–506,3 теңге аралығында, еуро – 590,8–595,2 теңге, рубль – 6,51–6,62 теңге деңгейінде қалыптасты.
23 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың наурыз айындағы фьючерсі 1 пайызға қымбаттап, барреліне 64,71 АҚШ долларына жетті.
WTI маркалы мұнайдың наурыз айында жеткізілетін фьючерсі 1,1 пайызға өсіп, барреліне 60,01 АҚШ долларын құрады.
Ал таңертең Қазақстан Ұлттық банкі АҚШ долларының ресми бағамын 505,71 теңге, еуроны – 591,43 теңге, рубльді – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.