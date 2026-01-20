20 қаңтарда доллар бағамы тағы төмендеді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 20 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндік сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 507,05 теңге, яғни 2,42 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,51 теңгеге (-0,02) түсті, ал қытай юані 72,97 теңгеге (-0,36) бағаланды.
Валюталық айырбастау пункттерінде доллар 507,9–510,3 теңгеге сатып алынып, сатылса, еуро 591,1–595,6 теңге, рубль 6,42–6,53 теңге аралығында саудаланады.
Әлемдік мұнай бағалары да 20 қаңтарда төмендеді. Brent маркалы мұнайдың наурыз айындағы жеткізілу бағасы 63,40 АҚШ доллары/баррель (-0,8%), ал WTI маркалы мұнай – 58,75 АҚШ доллары/баррель (-1%) болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,63 теңге, еуроны – 592,34 теңге, рубльді – 6,54 теңге деп белгіледі.
