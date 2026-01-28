28 қаңтарда доллар тағы қымбаттады
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 503,90 теңге болды, бұл тағы 1,34 теңгеге өскенін көрсетеді.
Ресей рублі 6,61 теңгеге төмендеді (+0,05).
Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 72,66 теңге болды (+0,45).
Айналымдағы айырбастау пунктерінде доллар 502,9–505,2 теңгеге, еуро – 601,3–606,4 теңгеге, рубль – 6,49–6,60 теңгеге сатылып, алынуда.
Әлемдік мұнай бағалары да 28 қаңтардағы саудада өсті.
Brent маркалы мұнай бағасы баррель үшін $68-дан асты – бұл 2025 жылғы 29 қыркүйектен бергі ең жоғары көрсеткіш, өсімі 0,65% болды.
New York Mercantile Exchange (NYMEX) электронды саудасында наурызға арналған WTI фьючерстері 0,66% өсіп, баррель үшін $62,80 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 502,27 теңге, еуро – 597,15 теңге, рубль – 6,57 теңге деңгейінде бекітті.