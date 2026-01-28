#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Қаржы

28 қаңтарда доллар тағы қымбаттады

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 15:54 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 28 қаңтар сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 503,90 теңге болды, бұл тағы 1,34 теңгеге өскенін көрсетеді.

Ресей рублі 6,61 теңгеге төмендеді (+0,05).

Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 72,66 теңге болды (+0,45).

Айналымдағы айырбастау пунктерінде доллар 502,9–505,2 теңгеге, еуро – 601,3–606,4 теңгеге, рубль – 6,49–6,60 теңгеге сатылып, алынуда.

Әлемдік мұнай бағалары да 28 қаңтардағы саудада өсті.

Brent маркалы мұнай бағасы баррель үшін $68-дан асты – бұл 2025 жылғы 29 қыркүйектен бергі ең жоғары көрсеткіш, өсімі 0,65% болды.

New York Mercantile Exchange (NYMEX) электронды саудасында наурызға арналған WTI фьючерстері 0,66% өсіп, баррель үшін $62,80 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 502,27 теңге, еуро – 597,15 теңге, рубль – 6,57 теңге деңгейінде бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
20 қаңтарда доллар бағамы тағы төмендеді
15:45, 20 қаңтар 2026
20 қаңтарда доллар бағамы тағы төмендеді
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
15:57, 06 қаңтар 2026
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
15 қаңтардағы саудада доллар тағы қымбаттады
16:13, 15 қаңтар 2026
15 қаңтардағы саудада доллар тағы қымбаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: