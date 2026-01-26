#Халық заңгері
Қаржы

26 қаңтарда доллар бағамы 500 теңге деңгейіне жақындады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 26 қаңтар 2026 жылы сағат 15:30-да шетел валютасымен күнделікті сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 501,79 теңге болды, бұл 1,4 теңгеге төмендеді.

Еуроның бағамы 596,25 теңгені құрады (+4,41).

Ресей рублі 6,59 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).

Қытай юанының күнделікті саудадағы бағамы 72,19 теңге болды (-0,19).

Айырбастау пункттерінде доллар 502,2–504,5 теңге аралығында сатып алынады/сатылады, еуро – 593,1–597,2 теңге, рубль – 6,491–6,59 теңге.

26 қаңтарда дүниежүзілік мұнай бағасы да өсті.

Лондондағы ICE Futures биржасында наурыздық Brent фьючерстері 0,05% өсіп, баррель үшін $65,91 болды.

Нью-Йорктағы NYMEX биржасында наурыздық WTI фьючерстері 0,08% өсіп, баррель үшін $61,12 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,35 теңге, еуроны – 590,63 теңге, рубльді – 6,62 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
