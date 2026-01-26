26 қаңтарда доллар бағамы 500 теңге деңгейіне жақындады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 501,79 теңге болды, бұл 1,4 теңгеге төмендеді.
Еуроның бағамы 596,25 теңгені құрады (+4,41).
Ресей рублі 6,59 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).
Қытай юанының күнделікті саудадағы бағамы 72,19 теңге болды (-0,19).
Айырбастау пункттерінде доллар 502,2–504,5 теңге аралығында сатып алынады/сатылады, еуро – 593,1–597,2 теңге, рубль – 6,491–6,59 теңге.
26 қаңтарда дүниежүзілік мұнай бағасы да өсті.
Лондондағы ICE Futures биржасында наурыздық Brent фьючерстері 0,05% өсіп, баррель үшін $65,91 болды.
Нью-Йорктағы NYMEX биржасында наурыздық WTI фьючерстері 0,08% өсіп, баррель үшін $61,12 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,35 теңге, еуроны – 590,63 теңге, рубльді – 6,62 теңге деп белгіледі.