12 қаңтарда доллар бағамы сәл төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 509,84 теңгені құрады, бұл 0,24 теңгеге төмендеу.
Орыс рублі сәл қымбаттап, 6,46 теңге болды (+0,01).
Қытай юанының күндізгі саудадағы бағамы 73,11 теңге (+0,06) деңгейінде болды.
Айырбастау пункттерінде долларды 511,1-514,4 теңгеден сатып алу/сату жүргізілсе, еуро – 594,2-599,7 теңге, рубль – 6,35-6,49 теңге аралығында.
Әлемдік мұнай бағалары да 12 қаңтарда көтерілді.
Лондондағы ICE Futures биржасында наурыз айына арналған Brent фьючерстері 0,21% өсті, баррель бағасы $63,47 құрады.
Нью-Йорк тауар биржасының (NYMEX) электрондық саудасында ақпан айына арналған WTI фьючерстері 0,15% өсіп, баррель бағасы $59,21 болды.
Сағат таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,94 теңге, еуро – 593,88 теңге, рубль – 6,43 теңге деңгейінде белгіледі.
Ал 12 қаңтардың бірінші жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасын қандай бағамен сатып алған/сатқаны туралы толық ақпаратты мына жерден көруге болады.