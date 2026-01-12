#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

12 қаңтарда доллар бағамы сәл төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 12 қаңтар 2026 жылы сағат 15:30-да күндізгі валюталық сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 509,84 теңгені құрады, бұл 0,24 теңгеге төмендеу.

Орыс рублі сәл қымбаттап, 6,46 теңге болды (+0,01).

Қытай юанының күндізгі саудадағы бағамы 73,11 теңге (+0,06) деңгейінде болды.

Айырбастау пункттерінде долларды 511,1-514,4 теңгеден сатып алу/сату жүргізілсе, еуро – 594,2-599,7 теңге, рубль – 6,35-6,49 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағалары да 12 қаңтарда көтерілді.

Лондондағы ICE Futures биржасында наурыз айына арналған Brent фьючерстері 0,21% өсті, баррель бағасы $63,47 құрады.

Нью-Йорк тауар биржасының (NYMEX) электрондық саудасында ақпан айына арналған WTI фьючерстері 0,15% өсіп, баррель бағасы $59,21 болды.

Сағат таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,94 теңге, еуро – 593,88 теңге, рубль – 6,43 теңге деңгейінде белгіледі.

Ал 12 қаңтардың бірінші жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасын қандай бағамен сатып алған/сатқаны туралы толық ақпаратты мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
12-15 қаңтар: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз болады
16:56, Бүгін
12-15 қаңтар: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз болады
12 мамырдағы сауда барысында доллар бағамы төмендеді
15:52, 12 мамыр 2025
12 мамырдағы сауда барысында доллар бағамы төмендеді
12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді
15:47, 12 қараша 2025
12 қарашада доллар бағамы сәл төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: