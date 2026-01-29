Доллар емес: Сарапшылар "әлемдегі ең мықты валютаны" атады
Швейцар франкі соңғы 10 жылдан астам уақыттағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Валютаның нығаю қарқыны сарапшыларды таңғалдырды:
- соңғы бір айда доллармен салыстырғанда 4,5%-ға,
- алты айда – 5,26%-ға,
- жылдық есепте бірден 18,44%-ға өскен.
Экономист Елдар Шамсутдиновтың айтуынша, доллардың әлсіреуіне АҚШ Қаржы министрлігінің әлсіз курсқа төзімді болуға дайын екені туралы белгілері және Вашингтонның экономикалық саясатына қатысты белгісіздік әсер еткен.
Investing порталының мәліметінше, көптеген сарапшылар франкті ұзақ мерзімді перспективада "Жер шарындағы ең мықты валюта" деп атап отыр. Бұған алтын бағасының жоғары болуы және жаһандық тұрақсыздық кезеңіндегі ең сенімді қорғаныс құралы ретіндегі мәртебесі ықпал етуде.
Франктің шамадан тыс күшеюі Швейцарияның өзі үшін үлкен проблемаға айналып отыр. Давоста өткен форумда Швейцария Ұлттық банкінің (SNB) басшысы Мартин Шлегель франктің нығаюы реттеуші үшін жағдайды қиындатып отырғанын мойындады. Қазір ел инфляциямен емес, керісінше дефляция қаупімен күресіп жатыр, себебі қымбат франк импорт бағасын төмендетіп, экспорттаушыларға соққы береді.
Бұған дейін Трамп әкімшілігі Швейцарияны валюталық манипуляция жасады деп айыптап, 39% кедендік баж енгізген (кейін ол 15%-ға төмендетілді). Франкті қолдан әлсіретуге бағытталған кез келген белсенді әрекет Ақ үймен жаңа жанжалға әкелуі мүмкін.
Осыған байланысты нарық SNB-нің қысқа мерзімде бұл үрдісті өзгерте алатынына күмәнмен қарайды. Демек, франк алдағы уақытта да әлемдегі ең қымбат әрі сенімді "қорғаныс валютасы" болып қалуы ықтимал.
"Альпілік валютаның" нығаюы Қазақстанда да байқалып отыр. Франк жергілікті экономиканың қызып тұрған жағдайында доллар мен алтынға балама актив ретінде қарастырыла бастады.
Егер 2025 жылдың маусымында 1 швейцар франкі 617 теңге тұрса, бүгінде оның бағамы 656,12 теңгеге жетті. Осы кезеңдегі өсім 6,34% болды.
Бұған дейін Қазақстан мен ОПЕК қаржы саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде екенін жазғанбыз.