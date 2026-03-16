16 наурыздағы сауда-саттықта теңге барлық валютаға қатысты нығайды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
16 наурыз күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 486,20 теңгені құрап, тағы 4,49 теңгеге төмендеді.
Еуроның орташа өлшенген бағамы 557,90 теңге болып, 38,35 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 5,98 теңгеге дейін түсіп, 0,14 теңгеге арзандады.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 70,66 теңгені құрап, 0,67 теңгеге төмендеді.
Айырбастау орындарында:
- доллар 485,5–488 теңге аралығында сатып алынып, сатылады;
- еуро 554,1–560,7 теңге аралығында;
- рубль 6–6,14 теңге аралығында айырбасталуда.
Сонымен қатар 16 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондондағы InterContinental Exchange биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,04 долларға қымбаттап, 104,18 долларды құрады.
Ал Нью-Йорктегі New York Mercantile Exchange биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,02 долларға өсіп, бір баррелі 98,73 доллар болды.
Бұған дейін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі ресми бағамды:
- доллар – 491,29 теңге,
- еуро – 562,92 теңге,
- рубль – 6,1 теңге деп белгілеген еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
