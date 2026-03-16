Қаржы

16 наурыздағы сауда-саттықта теңге барлық валютаға қатысты нығайды

16 наурыз күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 486,20 теңгені құрап, тағы 4,49 теңгеге төмендеді.

Еуроның орташа өлшенген бағамы 557,90 теңге болып, 38,35 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 5,98 теңгеге дейін түсіп, 0,14 теңгеге арзандады.

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 70,66 теңгені құрап, 0,67 теңгеге төмендеді.

Айырбастау орындарында:

  • доллар 485,5–488 теңге аралығында сатып алынып, сатылады;
  • еуро 554,1–560,7 теңге аралығында;
  • рубль 6–6,14 теңге аралығында айырбасталуда.

Сонымен қатар 16 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.

Лондондағы InterContinental Exchange биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,04 долларға қымбаттап, 104,18 долларды құрады.

Ал Нью-Йорктегі New York Mercantile Exchange биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,02 долларға өсіп, бір баррелі 98,73 доллар болды.

Бұған дейін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі ресми бағамды:

  • доллар – 491,29 теңге,
  • еуро – 562,92 теңге,
  • рубль – 6,1 теңге деп белгілеген еді.
Оқи отырыңыз
24 сәуірдегі сауда-саттықта теңге нығайды
16:04, 24 сәуір 2025
24 сәуірдегі сауда-саттықта теңге нығайды
13 мамырдағы сауда-саттықта теңге долларға қатысты нығайды
16:12, 13 мамыр 2025
13 мамырдағы сауда-саттықта теңге долларға қатысты нығайды
24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
15:52, 24 ақпан 2026
24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Бүгін
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
16:56, Бүгін
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Бүгін
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
16:33, Бүгін
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
