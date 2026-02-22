#Референдум-2026
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 22 ақпан

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 22 ақпан, доллар, евро, рубль, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 11:20 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 22 ақпандағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 496,04 теңге; евро – 586,76 теңге; Ресей рублі – 6,45 теңге; Қытай юаны – 71,61 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 496 теңге, сату - 503 теңге.
  • Евро: сатып алу - 581 теңге, сату - 591 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,4 теңге, сату - 6,7 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 496,57 теңге, сату - 499,78 теңге.
  • Евро: сатып алу - 584,50 теңге, сату - 589,96 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,36 теңге, сату - 6,47 теңге.

Бұған дейін Ұлттық Банк "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы аясында 2025 жылдың қорытындысы бойынша әр баланың шотына 130,71 АҚШ доллары есептелгенін жеткізген болатын.

