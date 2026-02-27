#Референдум-2026
Қаржы

2026 жылы қай елдерде азық-түлік бағасы қымбаттайды

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
2026 жылы кейбір елдерде азық-түлік бағасы айтарлықтай өседі деп күтілуде, ал кейбір мемлекеттерде баға тұрақты сақталуы немесе тіпті төмендеуі мүмкін. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО) ұсынған жаңа болжамдарға сәйкес, 2026 жылы 160 елдегі азық-түлік инфляциясының деңгейі әртүрлі болады. Кейбір экономикаларда баға екі таңбалы көрсеткішке дейін өссе, енді бірінде нақты төмендеу байқалуы ықтимал.

Қазіргі таңда инфляциялық қысым әсіресе дамушы елдерде және импортқа тәуелді мемлекеттерде қатты сезілуде. Азық-түлік бағасының қымбаттауына бірнеше фактор әсер етеді:

  • ұлттық валютаның құнсыздануы;
  • әлемдік шикізат бағасының өзгеруі;
  • сауда логистикасындағы іркілістер;
  • ішкі нарықтағы ұсыныс тапшылығы.

Ұлттық валютасы әлсіреген немесе ұзақ мерзімді экономикалық тұрақсыздыққа ұшыраған елдерде азық-түлік бағасы әдетте күрт өседі. Көп жағдайда бұл валюта бағамының құбылмалылығымен, импортқа тәуелділікпен және жеткізу тізбегіндегі ақаулармен тікелей байланысты.

ФАО болжамы бойынша, 2026 жылы азық-түлік бағасының ең жоғары өсімі мына елдерде тіркелуі мүмкін:

  1. Иран – 55,9%
  2. Аргентина – 33,2%
  3. Түркия – 25,1%
  4. Гаити – 24,1%
  5. Малави – 21,2%

Сарапшылардың айтуынша, бұл елдерде азық-түлік нарығындағы жағдай макроэкономикалық тұрақсыздықпен және сыртқы факторларға жоғары тәуелділікпен байланысты күрделі болмақ.

Бұған дейін Иран мен АҚШ келіссөздері аясында мұнай бағасы көтерілуде екенін жазғанбыз.

