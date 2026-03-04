4 наурыз: Астана, Алматы және Шымкенттегі доллар, еуро, рубль бағамы
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сауда бағамдарының мәліметін ұсынды.
Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі валютаның ресми бағамын белгілеген:
- Доллар – 498,09 теңге
- Еуро – 577,34 теңге
- Рубль – 6,41 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 495,9 теңге, сату – 502,9 теңге
- Еуро: сатып алу – 578,0 теңге, сату – 588,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 498,9 теңге, сату – 501,3 теңге
- Еуро: сатып алу – 580,6 теңге, сату – 586,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 499,4 теңге, сату – 501,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 579,7 теңге, сату – 585,3 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валюта бағамы уақытқа қарай өзгеріп тұруы мүмкін.
