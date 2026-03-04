#Референдум-2026
Қаржы

4 наурыз: Астана, Алматы және Шымкенттегі доллар, еуро, рубль бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 11:09 Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сауда бағамдарының мәліметін ұсынды.

Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі валютаның ресми бағамын белгілеген:

  • Доллар – 498,09 теңге
  • Еуро – 577,34 теңге
  • Рубль – 6,41 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 495,9 теңге, сату – 502,9 теңге
  • Еуро: сатып алу – 578,0 теңге, сату – 588,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 498,9 теңге, сату – 501,3 теңге
  • Еуро: сатып алу – 580,6 теңге, сату – 586,4 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 499,4 теңге, сату – 501,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 579,7 теңге, сату – 585,3 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валюта бағамы уақытқа қарай өзгеріп тұруы мүмкін.

