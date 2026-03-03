Доллар, еуро және рубль бағамы: Астана мен Алматыдағы орташа көрсеткіштер
Zakon.kz 2026 жылғы 3 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ресми мәліметтер бойынша, Қазақстан Ұлттық Банкінің дерегіне сәйкес: доллар – 502,6 теңге, еуро – 589,95 теңге, рубль – 6,5 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге
Еуро: сатып алу – 578,1 теңге, сату – 588,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 497,6 теңге, сату – 500 теңге
Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 587,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,50 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 497,7 теңге, сату – 499,7 теңге
Еуро: сатып алу – 582,1 теңге, сату – 588,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге
Аталған валюта бағамдары материал жарияланған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
