#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Қаржы

Доллар, еуро және рубль бағамы: Астана мен Алматыдағы орташа көрсеткіштер

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 11:23 Фото: unsplash
Zakon.kz 2026 жылғы 3 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ресми мәліметтер бойынша, Қазақстан Ұлттық Банкінің дерегіне сәйкес: доллар – 502,6 теңге, еуро – 589,95 теңге, рубль – 6,5 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге

Еуро: сатып алу – 578,1 теңге, сату – 588,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 497,6 теңге, сату – 500 теңге

Еуро: сатып алу – 582 теңге, сату – 587,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,50 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 497,7 теңге, сату – 499,7 теңге

Еуро: сатып алу – 582,1 теңге, сату – 588,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге

Аталған валюта бағамдары материал жарияланған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы
11:08, 20 қаңтар 2026
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро, рубль бағамы
13:53, 05 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро, рубль бағамы
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 27 қаңтар
11:26, 27 қаңтар 2026
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 27 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
13:34, Бүгін
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
13:17, Бүгін
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
13:03, Бүгін
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
12:46, Бүгін
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: