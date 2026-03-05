#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қаржы

Доллардың бағамы 5 наурыздағы саудада төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 5 наурыз сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндік сауда қорытындылары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 493,36 теңге болды, яғни бірден 6,13 теңгеге төмендеді.

  • Ресей рублі бағамы 6,26 теңгеге төмендеді (-0,16).
  • Қытай юані күндік саудада 71,77 теңге болды (-0,5).

Ал айырбастау пункттерінде долларды 491,7–494,6 теңгеден сатып/сатуға болады, еуро – 572,5–578,4 теңге, рубль – 6,28–6,41 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағасы 5 наурыздағы саудада өсті.

Мысалы, Brent маркалы мұнайдың мамыр фьючерстерінің бағасы өткен жабылу бағасымен салыстырғанда 2,96%-ға өсіп, баррель үшін 83,81 доллар болды; WTI апрель фьючерстері 3,43%-ға өсіп, баррель үшін 77,22 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк долларға 499,83 теңге, еуроға – 581,5 теңге, рубльге – 6,42 теңге бағамын белгіледі.

5 наурыз күні таңғы сағаттарда Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағамен сатылған/сатып алынғанын мына жерден көруге болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Бас прокуратура Халықаралық әйелдер күні қарсаңында алаяқтық фактілері туралы ескертеді
16:54, Бүгін
Бас прокуратура Халықаралық әйелдер күні қарсаңында алаяқтық фактілері туралы ескертеді
Доллардың бағамы тағы 3,3 теңгеге төмендеді
15:43, 05 ақпан 2026
Доллардың бағамы тағы 3,3 теңгеге төмендеді
Доллар бағамы 14 қаңтардағы саудада қайта көтерілді
15:53, 14 қаңтар 2026
Доллар бағамы 14 қаңтардағы саудада қайта көтерілді
