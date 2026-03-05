Доллардың бағамы 5 наурыздағы саудада төмендеді
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 493,36 теңге болды, яғни бірден 6,13 теңгеге төмендеді.
- Ресей рублі бағамы 6,26 теңгеге төмендеді (-0,16).
- Қытай юані күндік саудада 71,77 теңге болды (-0,5).
Ал айырбастау пункттерінде долларды 491,7–494,6 теңгеден сатып/сатуға болады, еуро – 572,5–578,4 теңге, рубль – 6,28–6,41 теңге аралығында.
Әлемдік мұнай бағасы 5 наурыздағы саудада өсті.
Мысалы, Brent маркалы мұнайдың мамыр фьючерстерінің бағасы өткен жабылу бағасымен салыстырғанда 2,96%-ға өсіп, баррель үшін 83,81 доллар болды; WTI апрель фьючерстері 3,43%-ға өсіп, баррель үшін 77,22 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк долларға 499,83 теңге, еуроға – 581,5 теңге, рубльге – 6,42 теңге бағамын белгіледі.
5 наурыз күні таңғы сағаттарда Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағамен сатылған/сатып алынғанын мына жерден көруге болады.