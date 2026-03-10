#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қаржы

10 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 15:51 Фото: pexels
2026 жылғы 10 наурызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 491,59 теңгені құрап, 2,25 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,23 теңгеге дейін төмендеді (-0,02).

Ал Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,67 теңге болды (+0,11).

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 493,4–495,8 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда;
  • еуро 567–577,7 теңге аралығында;
  • рубль 6,24–6,38 теңге шамасында.

Сонымен қатар мұнай бағасы АҚШ президенті Дональд Трамптың Иран туралы мәлімдемесінен кейін шамамен 10%-ға күрт төмендеді. Ол Иран Ормуз бұғазы арқылы мұнай жеткізілімін тоқтатуға әрекет жасаса, "жиырма есе қатты соққы жасалатынын" айтқан.

Нәтижесінде Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне шамамен 88 доллар деңгейінде тұрақтады. Ал америкалық WTI мұнайы 85 доллар шамасына дейін төмендеді, бұған дейін оның бағасы 100 доллардан асқан болатын.

Ормуз бұғазы – әлемдік теңіз арқылы тасымалданатын мұнайдың шамамен 20–30%-ы өтетін маңызды бағыт. Ол Парсы шығанағындағы елдердің мұнай экспортында негізгі рөл атқарады.

Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды:

  • доллар – 493,85 теңге,
  • еуро – 571,78 теңге,
  • рубль – 6,25 теңге деп белгілеген еді.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Геосаяси жағдайға байланысты 10 елде референдум учаскелері жұмыс істемейді
16:35, Бүгін
Геосаяси жағдайға байланысты 10 елде референдум учаскелері жұмыс істемейді
21 қаңтардағы саудада доллар бағамы төмендеді
15:54, 21 қаңтар 2026
21 қаңтардағы саудада доллар бағамы төмендеді
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
15:40, 04 наурыз 2026
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: