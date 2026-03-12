#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы қайта өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 15:52 Фото: freepik
2026 жылғы 12 наурызда Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 491,68 теңгені құрады. Осылайша, америкалық валюта 2,06 теңгеге қымбаттады.

Ал ресейлік рубльдің бағамы 6,17 теңгеге дейін төмендеп, 0,04 теңгеге арзандады. Қытай юанінің бағамы керісінше 71,48 теңгеге жетіп, 0,06 теңгеге өсті.

Айырбастау пункттерінде долларды 491,3–493,3 теңге аралығында сатып алып, сатып жатыр. Еуро 567,6–573,4 теңге шамасында саудаланса, рубльдің бағасы 6,17–6,29 теңге аралығында.

Сонымен қатар әлемдік мұнай бағасы да өсіп жатыр. ICE Futures Europe электронды саудасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 6,32%-ға қымбаттап, барреліне 97,79 доллар болды.

Ал New York Mercantile Exchange (NYMEX) алаңындағы WTI маркалы мұнайдың сәуір фьючерстері 5,46%-ға өсіп, барреліне 92,01 долларды құрады.

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 12 наурызға арналған ресми бағамды белгілеген болатын. Оған сәйкес, доллар 489,39 теңге, еуро 567,99 теңге, ал рубль 6,19 теңге деңгейінде бекітілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұмысқа шықпаған, бірақ жалақы алған: "ҚАЖсервис" ЖШС-нің бұрынғы директорына қатысты амнистия күші жойылды
16:11, Бүгін
Жұмысқа шықпаған, бірақ жалақы алған: "ҚАЖсервис" ЖШС-нің бұрынғы директорына қатысты амнистия күші жойылды
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
15:40, 04 наурыз 2026
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
23 ақпандағы саудада доллар бағамы өсуді жалғастырды
15:53, 23 ақпан 2026
23 ақпандағы саудада доллар бағамы өсуді жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
18:15, Бүгін
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
17:45, Бүгін
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
17:23, Бүгін
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
17:19, Бүгін
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: