Қазақстанда доллар бағамы қайта өсті
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 491,68 теңгені құрады. Осылайша, америкалық валюта 2,06 теңгеге қымбаттады.
Ал ресейлік рубльдің бағамы 6,17 теңгеге дейін төмендеп, 0,04 теңгеге арзандады. Қытай юанінің бағамы керісінше 71,48 теңгеге жетіп, 0,06 теңгеге өсті.
Айырбастау пункттерінде долларды 491,3–493,3 теңге аралығында сатып алып, сатып жатыр. Еуро 567,6–573,4 теңге шамасында саудаланса, рубльдің бағасы 6,17–6,29 теңге аралығында.
Сонымен қатар әлемдік мұнай бағасы да өсіп жатыр. ICE Futures Europe электронды саудасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 6,32%-ға қымбаттап, барреліне 97,79 доллар болды.
Ал New York Mercantile Exchange (NYMEX) алаңындағы WTI маркалы мұнайдың сәуір фьючерстері 5,46%-ға өсіп, барреліне 92,01 долларды құрады.
Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 12 наурызға арналған ресми бағамды белгілеген болатын. Оған сәйкес, доллар 489,39 теңге, еуро 567,99 теңге, ал рубль 6,19 теңге деңгейінде бекітілген.