27 наурыз: Қазақстан қалаларындағы доллар, еуро және рубль бағамдары
Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде 27 наурыз 2026 жылға (11:45-дегі) доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарының шолуын жасады.
Республикалық Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:
Доллар – 481,83 теңге
Еуро – 556,8 теңге
Рубль – 5,85 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 479 теңге, сату – 486 теңге
- Еуро: сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 6,1 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 481,4 теңге, сату – 483,4 теңге
- Еуро: сатып алу – 555 теңге, сату – 560,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 5,99 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 482,2 теңге, сату – 484,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 554,8 теңге, сату – 559,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,96 теңге
Аталған валюта бағамдары тек материал жазылған уақытқа сәйкес. Шетел валютасының бағамы күннің әртүрлі уақытында өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript