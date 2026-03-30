Қаржы

Доллар, еуро және рубльдің орташа бағамы: Астана, Алматы, Шымкент – 30 наурыз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 30 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі көрсеткен бағамдар:

Доллар – 482,53 теңге

Еуро – 555,44 теңге

Рубль – 5,92 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 478 теңге, сату – 485 теңге

Еуро: сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге

Рубль: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 6,1 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 481,6 теңге, сату – 483,6 теңге

Еуро: сатып алу – 555,2 теңге, сату – 560,3 теңге

Рубль: сатып алу – 5,81 теңге, сату – 5,97 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,4 теңге

Еуро: сатып алу – 554,5 теңге, сату – 559,5 теңге

Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,95 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі болып табылады. Валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
30 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді
16:04, Бүгін
30 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді
Доллар, еуро және рубль бағамы: Астана мен Алматыдағы орташа көрсеткіштер
11:23, 03 наурыз 2026
Доллар, еуро және рубль бағамы: Астана мен Алматыдағы орташа көрсеткіштер
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 26 наурыздағы валюта бағамы
11:17, 26 наурыз 2026
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 26 наурыздағы валюта бағамы
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
