Доллар, еуро және рубльдің орташа бағамы: Астана, Алматы, Шымкент – 30 наурыз
Zakon.kz 2026 жылғы 30 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі көрсеткен бағамдар:
Доллар – 482,53 теңге
Еуро – 555,44 теңге
Рубль – 5,92 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 478 теңге, сату – 485 теңге
Еуро: сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге
Рубль: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 6,1 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 481,6 теңге, сату – 483,6 теңге
Еуро: сатып алу – 555,2 теңге, сату – 560,3 теңге
Рубль: сатып алу – 5,81 теңге, сату – 5,97 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,4 теңге
Еуро: сатып алу – 554,5 теңге, сату – 559,5 теңге
Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,95 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі болып табылады. Валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
