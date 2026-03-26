Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 26 наурыздағы валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 26 наурыздағы сағат 11:15 жағдайы бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.
Ұлттық банк деректері бойынша: доллар – 482,33 теңге, еуро – 557,57 теңге, рубль – 5,74 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 478,3 теңге, сату – 485,3 теңге
- Еуро: сатып алу – 552,9 теңге, сату – 562,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 6,10 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,6 теңге
- Еуро: сатып алу – 555,8 теңге, сату – 561,3 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 6,08 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,4 теңге
- Еуро: сатып алу – 554,8 теңге, сату – 560,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,89 теңге, сату – 5,98 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
