#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 26 наурыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 11:17 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 26 наурыздағы сағат 11:15 жағдайы бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.

Ұлттық банк деректері бойынша: доллар – 482,33 теңге, еуро – 557,57 теңге, рубль – 5,74 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 478,3 теңге, сату – 485,3 теңге
  • Еуро: сатып алу – 552,9 теңге, сату – 562,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,70 теңге, сату – 6,10 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,6 теңге
  • Еуро: сатып алу – 555,8 теңге, сату – 561,3 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 6,08 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 482,3 теңге, сату – 484,4 теңге
  • Еуро: сатып алу – 554,8 теңге, сату – 560,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,89 теңге, сату – 5,98 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: