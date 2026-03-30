#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Қаржы

Қазақстанда зейнетақыға қатысты шұғыл мәлімдеме жасалды

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 14:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік желілер мен бейнеплатформаларда таралып жатқан зейнетақыдан 20 пайыз ұсталады деген ақпаратқа байланысты түсіндірме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, белгісіз тұлғалар deepfake технологияларын пайдаланып, ынтымақты зейнетақы төлемдері 20 пайызға қысқарады деген жалған ақпарат таратып жатыр.

Осыған байланысты министрлік 2026 жылғы 30 наурызда жасаған ресми мәлімдемесінде мұндай ақпараттың шындыққа жанаспайтынын атап өтті.

"Бұл шындыққа сәйкес келмейді."

Сонымен қатар, қазақстандықтарға ақпаратты тек ресми дереккөздерден алуға және соған сенуге тағы да кеңес берілді.

"Азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырамыз. Қасақана жалған ақпарат таратқаны үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілік көзделгенін еске саламыз." Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Еске саламыз, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық және ынтымақты зейнетақы мөлшері ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 10%-ға арттырылды.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде жыл сайын кезең-кезеңімен ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғары мөлшері 120%-ына дейін ұлғайтылуда.

Осылайша, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35 596 теңгені (күнкөріс деңгейінің 70%-ы), ал ең жоғары мөлшері күнкөріс деңгейінің 110%-ынан 118%-ына дейін ұлғайтылып, 60 005 теңгені құрады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
