Қазақстанда зейнетақыға қатысты шұғыл мәлімдеме жасалды
Анықталғандай, белгісіз тұлғалар deepfake технологияларын пайдаланып, ынтымақты зейнетақы төлемдері 20 пайызға қысқарады деген жалған ақпарат таратып жатыр.
Осыған байланысты министрлік 2026 жылғы 30 наурызда жасаған ресми мәлімдемесінде мұндай ақпараттың шындыққа жанаспайтынын атап өтті.
"Бұл шындыққа сәйкес келмейді."
Сонымен қатар, қазақстандықтарға ақпаратты тек ресми дереккөздерден алуға және соған сенуге тағы да кеңес берілді.
"Азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырамыз. Қасақана жалған ақпарат таратқаны үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілік көзделгенін еске саламыз." Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Еске саламыз, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық және ынтымақты зейнетақы мөлшері ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 10%-ға арттырылды.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде жыл сайын кезең-кезеңімен ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғары мөлшері 120%-ына дейін ұлғайтылуда.
Осылайша, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35 596 теңгені (күнкөріс деңгейінің 70%-ы), ал ең жоғары мөлшері күнкөріс деңгейінің 110%-ынан 118%-ына дейін ұлғайтылып, 60 005 теңгені құрады.