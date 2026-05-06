Қаржы

6 мамырдағы валюта саудасы: доллар арзандап, юань қымбаттады

сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 15:44 Фото: freepik
2026 жылғы 6 мамырда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-дағы күндізгі валюталық сауда-саттық қорытындысы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесіне сәйкес, АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 463,41 теңгені құрап, 1,49 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,18 теңгеге дейін көтеріліп, 0,03 теңгеге өсті.

Қытай юанінің орташа бағамы 68 теңге болып, 0,35 теңгеге қымбаттады.

Айырбастау пункттеріндегі бағамдар:

  • Доллар: 463,4 – 465,6 теңге
  • Еуро: 542,1 – 547,3 теңге
  • Рубль: 5,98 – 6,10 теңге

Сонымен қатар, әлемдік мұнай нарығында да төмендеу тіркелді.

Brent маркалы мұнайдың шілде айына арналған фьючерстері ICE биржасында 3,25%-ға арзандап, барреліне 106,30 доллар болды.

WTI маркалы мұнайдың маусым фьючерстері NYMEX биржасында 3,62%-ға төмендеп, 98,57 доллар деңгейінде қалыптасты.

Айта кетейік, Қазақстан Ұлттық банкі 6 мамырда доллар бағамын 465,01 теңге, еуроны 543,55 теңге, рубльді 6,15 теңге деңгейінде бекіткен.

Қазақстанда газды тұтынуды бақылауды күшейтпек
16:14, Бүгін
Қазақстанда газды тұтынуды бақылауды күшейтпек
Доллар бағамы 6 мамырдағы сауда-саттықта төмендеді
16:03, 06 мамыр 2025
Доллар бағамы 6 мамырдағы сауда-саттықта төмендеді
8 мамырдағы саудада доллар қымбаттады
15:54, 08 мамыр 2025
8 мамырдағы саудада доллар қымбаттады
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
