Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Қазақстан қалаларында 2026 жылғы 6 мамырдағы (11:06 жағдай бойынша) айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

Доллар: сатып алу – 460 ₸, сату – 467 ₸

Еуро: сатып алу – 538 ₸, сату – 548 ₸

Рубль: сатып алу – 5,95 ₸, сату – 6,25 ₸

Алматы

Доллар: сатып алу – 461,9 ₸, сату – 464,4 ₸

Еуро: сатып алу – 542 ₸, сату – 547,3 ₸

Рубль: сатып алу – 6 ₸, сату – 6,12 ₸

Шымкент

Доллар: сатып алу – 462 ₸, сату – 464 ₸

Еуро: сатып алу – 542,2 ₸, сату – 546,3 ₸

Рубль: сатып алу – 6,05 ₸, сату – 6,11 ₸

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:

доллар – 463,41 ₸

еуро – 546,27 ₸

рубль – 6,18 ₸

Мамандардың айтуынша, көрсетілген бағамдар тек сол уақыттағы дерек болып табылады және нарық жағдайына қарай өзгеріп отырады.

