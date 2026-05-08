Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстан қалаларында 2026 жылғы 6 мамырдағы (11:06 жағдай бойынша) айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
Доллар: сатып алу – 460 ₸, сату – 467 ₸
Еуро: сатып алу – 538 ₸, сату – 548 ₸
Рубль: сатып алу – 5,95 ₸, сату – 6,25 ₸
Алматы
Доллар: сатып алу – 461,9 ₸, сату – 464,4 ₸
Еуро: сатып алу – 542 ₸, сату – 547,3 ₸
Рубль: сатып алу – 6 ₸, сату – 6,12 ₸
Шымкент
Доллар: сатып алу – 462 ₸, сату – 464 ₸
Еуро: сатып алу – 542,2 ₸, сату – 546,3 ₸
Рубль: сатып алу – 6,05 ₸, сату – 6,11 ₸
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:
доллар – 463,41 ₸
еуро – 546,27 ₸
рубль – 6,18 ₸
Мамандардың айтуынша, көрсетілген бағамдар тек сол уақыттағы дерек болып табылады және нарық жағдайына қарай өзгеріп отырады.
