Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары - 5 мамыр
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 мамырдағы (11:08 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, 1 АҚШ доллары – 464,53 теңге, 1 еуро – 543,73 теңге, 1 рубль – 6,15 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 461 теңге, сату – 468 теңге.
Еуро: сатып алу – 539 теңге, сату – 549 теңге.
Рубль: сатып алу – 5,90 теңге, сату – 6,20 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 463,8 теңге, сату – 466 теңге.
Еуро: сатып алу – 542 теңге, сату – 547,2 теңге.
Рубль: сатып алу – 5,94 теңге, сату – 6,07 теңге.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 465,3 теңге, сату – 467,3 теңге.
Еуро: сатып алу – 541,8 теңге, сату – 546 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,02 теңге, сату – 6,09 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады. Бағалар уақыт өте өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript