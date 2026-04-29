Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 29 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды (сағат 11:07-дегі дерек).
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
1 АҚШ доллары – 457,21 теңге
1 еуро – 534,62 теңге
1 рубль – 6,08 теңге
Астана
Доллар:
сатып алу – 455,9 тг
сату – 462,9 тг
Еуро:
сатып алу – 530 тг
сату – 540 тг
Рубль:
сатып алу – 5,8 тг
сату – 6,1 тг
Алматы
Доллар:
сатып алу – 459,2 тг
сату – 461,6 тг
Еуро:
сатып алу – 536,2 тг
сату – 541,7 тг
Рубль:
сатып алу – 5,96 тг
сату – 6,09 тг
Шымкент
Доллар:
сатып алу – 458,8 тг
сату – 460,8 тг
Еуро:
сатып алу – 534,9 тг
сату – 540,5 тг
Рубль:
сатып алу – 5,97 тг
сату – 6,06 тг
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
