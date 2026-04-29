Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 11:23 Фото: unsplash
Zakon.kz 2026 жылғы 29 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды (сағат 11:07-дегі дерек).

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

1 АҚШ доллары – 457,21 теңге

1 еуро – 534,62 теңге

1 рубль – 6,08 теңге

Астана

Доллар:

сатып алу – 455,9 тг

сату – 462,9 тг

Еуро:

сатып алу – 530 тг

сату – 540 тг

Рубль:

сатып алу – 5,8 тг

сату – 6,1 тг

Алматы

Доллар:

сатып алу – 459,2 тг

сату – 461,6 тг

Еуро:

сатып алу – 536,2 тг

сату – 541,7 тг

Рубль:

сатып алу – 5,96 тг

сату – 6,09 тг

Шымкент

Доллар:

сатып алу – 458,8 тг

сату – 460,8 тг

Еуро:

сатып алу – 534,9 тг

сату – 540,5 тг

Рубль:

сатып алу – 5,97 тг

сату – 6,06 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
