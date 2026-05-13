#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Қаржы

13 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 мамырда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасындағы (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 467,63 теңгені құрап, 3,44 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,40 теңгеге дейін көтерілді (+0,12).

Ал юаньның орташа сараланған бағамы 68,67 теңгені құрап, 0,25 теңгеге қымбаттады.

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу/сату бағамы 468,7–471,2 теңге аралығында, еуро – 547,7–553,2 теңге, рубль – 6,19–6,33 теңге аралығында саудалануда.

13 мамырда әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,1%-ға арзандап, барреліне 106,55 доллар болды.

Ал америкалық West Texas Intermediate мұнайының фьючерстері де 1,1%-ға төмендеп, барреліне 101,02 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 463,91 теңге, еуроны – 544,63 теңге, рубльді 6,26 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция ескертеді: телефон арқылы ақша ұрлайтын жаңа алаяқтық түрі тарады
16:33, Бүгін
Полиция ескертеді: телефон арқылы ақша ұрлайтын жаңа алаяқтық түрі тарады
5 мамырдағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы тағы өсті
15:46, 05 мамыр 2026
5 мамырдағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы тағы өсті
13 маусымдағы сауда барысында доллар бағамы көтерілуін жалғастырды
15:45, 13 маусым 2025
13 маусымдағы сауда барысында доллар бағамы көтерілуін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
20:53, Бүгін
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
20:26, Бүгін
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
20:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
19:33, Бүгін
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: