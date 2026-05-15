#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қаржы

Доллар бағамы сауда-саттықта 4 теңгеге жуық арзандады

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 15:58 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15 мамырда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы-нда шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 470,17 теңгені құрап, 3,87 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,42 теңгеге дейін түсіп, 0,04 теңгеге арзандады.

Ал қытай юанінің орташа сараланған бағамы 69,39 теңге болып, 0,44 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде валюта бағамы мынадай деңгейде қалыптасты:

  • доллар: 469,6–471,8 теңге
  • еуро: 546,7–553 теңге
  • рубль: 6,22–6,35 теңге

Сонымен қатар, 15 мамырдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.

ICE Futures алаңындағы Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері 3,24%-ға өсіп, барреліне 109,15 долларды құрады.

Ал NYMEX биржасындағы WTI мұнайының маусым айындағы фьючерстері 3,78%-ға қымбаттап, барреліне 104,99 долларға жетті.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 474,04 теңге, еуроны 555,01 теңге, ал рубльді 6,45 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
16 және 17 мамырдағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
17:45, Бүгін
16 және 17 мамырдағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
11 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы 490 теңгеге дейін төмендеді
15:51, 11 ақпан 2026
11 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы 490 теңгеге дейін төмендеді
17 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар 4,5 теңгеге арзандады
15:48, 17 желтоқсан 2025
17 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар 4,5 теңгеге арзандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
18:11, Бүгін
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
17:54, Бүгін
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
17:37, Бүгін
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
17:28, Бүгін
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: