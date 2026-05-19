Қаржы

Салықтық есептілікті тапсыру және салықтарды төлеу мерзімі 20 мамырда аяқталады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 13:06 Фото: freepik
Қазақстанда 2026 жылғы 20 мамырда салықтық есептілікті тапсыру және жанама салықтарды төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салғандай, 2026 жылғы 20 мамырдан кешіктірмей келесі салықтық нысандарды тапсыру қажет:

  • 328.00 нысаны – 2026 жылғы сәуір айына арналған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
  • 851.00 нысаны – жер учаскелерін пайдалану туралы шарт жасалған немесе сәуір айында пайдалы қазбаларға лицензия алынған жағдайда жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлем сомаларын есептеу;
  • 870.00 нысаны – 2026 жылға арналған қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем туралы декларация (сәуір айында рұқсат алынған және төлем мөлшері 100 АЕК-ке дейін болған жағдайда).

Сонымен қатар келесі төлемдерді жасау қажет:

  • ЕАЭО бойынша 2026 жылғы сәуір айына арналған ҚҚС (ҚҚС);
  • акциз салығы, соның ішінде ЕАЭО елдерінен әкелінетін тауарлар бойынша 2026 жылғы сәуір айына;
  • қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем (100 АЕК-ке дейін), егер рұқсат 2026 жылғы сәуірде алынған болса.
Президент бірнеше заңға қол қойды
