Қаржы

19 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы қайта өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 16:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 19 мамыр сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда сессиясы жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 471,93 теңге болып, 4,24 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,62 теңгеге дейін қымбаттады (+0,16).

Юаньның орташа бағамы 69,22 теңге болды (+0,57).

Айырбастау пункттерінде доллар 470,5–472,6 теңге аралығында сатылып/сатып алынды, еуро – 546,7–552 теңге, рубль – 6,35–6,49 теңге аралығында.

Сондай-ақ 19 мамырдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері ICE Futures биржасында 1,63%-ға арзандап, барреліне 110,27 доллар болды.

NYMEX биржасында WTI мұнайының шілде фьючерстері 1,01%-ға төмендеп, 103,33 долларды құрады.

Айта кетейік, Ұлттық банк таңертең доллар бағамын 467,58 теңге, еуроны 543,66 теңге, рубльді 6,44 теңге деңгейінде белгіледі.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
