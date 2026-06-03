3 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар мен рубль арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 489,31 теңгені құрап, 3,44 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы да арзандап, 6,68 теңгеге жетті (-0,08 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,25 теңге болып, 0,83 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 488,6–491,2 теңге аралығында саудалануда, еуро – 567,8–573,1 теңге, рубль – 6,47–6,61 теңге аралығына саудаға түсуде.
Сонымен қатар, 3 маусымдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.
ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың тамыз айына арналған фьючерстері 2,64%-ға қымбаттап, барреліне 98,53 долларға жетті.
Ал NYMEX электронды саудасында WTI мұнайының шілде айына арналған фьючерстері 2,84%-ға өсіп, барреліне 96,42 доллар болды.
Бұған дейін таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 493,15 теңге, еуроны 574,17 теңге, рубльді 6,77 теңге деңгейінде белгілеген еді.