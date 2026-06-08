Доллар бағамы 8 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 484,78 теңгені құрап, 2,46 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,63 теңгеге дейін өсті.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 71,40 теңгені құрап, 0,48 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 485,3–487,4 теңге аралығында саудалануда, еуро – 559–564,1 теңге, рубль – 6,40–6,52 теңге аралығына саудаға түсуде.
8 маусымдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы күрт өсті.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері ICE Futures электронды саудасында 4,61%-ға қымбаттап, барреліне 97,38 долларға жетті.
Ал NYMEX электронды сауда алаңында WTI мұнайының шілде айындағы фьючерстері 4,55%-ға өсіп, барреліне 94,66 доллар болды.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 487,44 теңге, еуроны 567,38 теңге, ал рубльді 6,62 теңге деңгейінде белгілеген болатын.