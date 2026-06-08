#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Доллар бағамы 8 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 15:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасы алаңында 2026 жылғы 8 маусым күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 484,78 теңгені құрап, 2,46 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,63 теңгеге дейін өсті.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 71,40 теңгені құрап, 0,48 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде доллар 485,3–487,4 теңге аралығында саудалануда, еуро – 559–564,1 теңге, рубль – 6,40–6,52 теңге аралығына саудаға түсуде.

8 маусымдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы күрт өсті.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері ICE Futures электронды саудасында 4,61%-ға қымбаттап, барреліне 97,38 долларға жетті.

Ал NYMEX электронды сауда алаңында WTI мұнайының шілде айындағы фьючерстері 4,55%-ға өсіп, барреліне 94,66 доллар болды.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 487,44 теңге, еуроны 567,38 теңге, ал рубльді 6,62 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаз, аптап ыстық, ауа райы болжамы, 9 маусым, Қазақстан
17:56, Бүгін
"Аптап ыстық, шаңды дауыл, бұршақ". Еліміз бойынша 9 маусымға арналған ауа райы болжамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:40, 18 мамыр 2026
18 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы тағы төмендеді
Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют
15:55, 05 маусым 2026
5 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:33, Бүгін
Четыре гола и сухой матч: "Ордабасы" уверенно обыграл "Туран"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: