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Қаржы

19 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 15:39 Фото: pexels
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 19 маусым күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орташа өлшенген бағам бойынша 1 АҚШ доллары 488,37 теңгені құрап, +0,64 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,63 теңге болып, +0,01 теңгеге қымбаттады.

Қытай юанінің бағамы өзгеріссіз қалып, 72,14 теңге деңгейінде сақталды.

Айырбастау пункттерінде доллар 487,5–489,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылды, евро – 558–563 теңге, рубль – 6,37–6,45 теңге аралығында болды.

Әлемдік мұнай нарығында да 19 маусым күні құбылмалы динамика байқалды.

Brent маркалы мұнай фьючерстері таңертең 80,70 доллар/баррельге дейін көтерілгенімен, 15:15-те 79,40 доллар деңгейіне дейін төмендеді.

WTI мұнайы да таңертең 78,40 долларға дейін қымбаттап, кейін 76,78 долларға дейін арзандады.

Қазақстан Ұлттық банкі таңертең 1 доллардың ресми бағамын 487,73 теңге, еуроны – 558,99 теңге, рубльді – 6,63 теңге деп белгіледі.

19 маусым таңындағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау бағамдары туралы ақпарат бұған дейін жарияланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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