19 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар қымбаттады
Орташа өлшенген бағам бойынша 1 АҚШ доллары 488,37 теңгені құрап, +0,64 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,63 теңге болып, +0,01 теңгеге қымбаттады.
Қытай юанінің бағамы өзгеріссіз қалып, 72,14 теңге деңгейінде сақталды.
Айырбастау пункттерінде доллар 487,5–489,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылды, евро – 558–563 теңге, рубль – 6,37–6,45 теңге аралығында болды.
Әлемдік мұнай нарығында да 19 маусым күні құбылмалы динамика байқалды.
Brent маркалы мұнай фьючерстері таңертең 80,70 доллар/баррельге дейін көтерілгенімен, 15:15-те 79,40 доллар деңгейіне дейін төмендеді.
WTI мұнайы да таңертең 78,40 долларға дейін қымбаттап, кейін 76,78 долларға дейін арзандады.
Қазақстан Ұлттық банкі таңертең 1 доллардың ресми бағамын 487,73 теңге, еуроны – 558,99 теңге, рубльді – 6,63 теңге деп белгіледі.
19 маусым таңындағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау бағамдары туралы ақпарат бұған дейін жарияланған болатын.