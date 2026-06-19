#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Ақтау әуежайындағы жөндеу жұмыстары қашан аяқталады

Ақтау әуежайындағы жөндеу жұмыстары қашан аяқталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 16:56 Сурет: Telegram/caa_kaz
2026 жылғы 19 маусымда Қазақстан Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (ААК) Ақтау әуежайында аэродром инфрақұрылымын қайта жаңғырту жұмыстары жалғасып жатқанын және жөндеу аяқталатын жаңа мерзімдерді атағанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Атап өтілгендей, қазіргі уақытта Ақтау халықаралық әуежайында перронға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыс 2024 жылы басталған аэродром жабынын кешенді қайта жаңғыртудың жалғасы болып табылады.

Жобаның бірінші кезеңі аясында ұшу-қону жолағы мен рульдеу жолдарын қайта жаңарту жұмыстары орындалып, олар 2025 жылғы шілде айында толық аяқталды.

Ағымдағы жылдың мамыр айынан бастап жобаның екінші кезеңі іске асырылуда. Ол рейстерді тоқтатпай-ақ перрон мен әуежайдың периметрлік инфрақұрылым нысандарын жөндеуді көздейді.

Бүгінгі таңда перронды жөндеу жұмыстарының 90%-ы аяқталды. Қазіргі уақытта жабынның қалған бөлігін төсеу, периметрлік қоршауды орнату және қосымша жарықтандыру жүйелерін жабдықтау жұмыстары жалғасуда.

Барлық жұмыстарды 2026 жылдың III тоқсанының соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.

Жобаны іске асыру ұшу қауіпсіздігін арттыруға, әуе кемелерінің тұрақ орындарын кеңейтіп, олардың көтергіштік қабілетін күшейтуге, сондай-ақ ұшу салмағы жоғары жүк әуе кемелеріне қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін Ақтау әуежайы барлық үлгідегі әуе кемелерін, оның ішінде "F" санатындағы әуе кемелерін қабылдай алады. Бұл өз кезегінде транзиттік және жүк тасымалдарын дамыту үшін қосымша мүмкіндіктер ашады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Апорт, алма бақтары, АШМ
17:22, Бүгін
Апорт алмасы қайта жаңғыртылып, жаңа бақтардың аумағы 110 гектарды қамтитын болады
Астана, Ұлы Дала даңғылы, көпір, жөндеу жұмысы
15:44, 16 қазан 2023
Астанадағы Ұлы Дала даңғылы бойындағы жаңа көпірдегі жөндеу жұмысы қашан аяқталады
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
09:57, 04 наурыз 2026
Қазақстандықтарды шұғыл эвакуациялау: Таяу Шығыс елдерінен жаңа рейстер ел әуежайларына келіп қонды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: кадр из видео
19:56, Бүгін
"Шахтёр" разгромил "Жайык" в матче Первой лиги
Фото: НОК РК
19:38, Бүгін
Жибек Куламбаева провела два матча за день и вышла в финал турнира в Болгарии
Фото: WTA
19:11, Бүгін
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Фото: НОК РК
18:31, Бүгін
Айбек Оралбай оформил разгром и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: