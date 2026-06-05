Интернет-дүкендер қызметін қолданушы ел азаматтарына жағымды жаңалық жеткізілді
Мұндай жағымды жаңалықпен 2026 жылы 5 маусымда ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі хабарлады:
"2026 жылдың екінші жартысынан бастап ЕАЭО елдерінде Temu, AliExpress, iHerb және басқа да шетелдік маркетплейстерден сатып алынатын тауарларға қатысты жаңа ережелер күшіне енеді".
Салық мамандары аталған пилоттық жоба Қазақстанда 2023 жылдан бастап іске асырылып жатқанын еске салады. Экспериментке "Қазпошта" АҚ, "DHL International Kazakhstan" ЖШС және жеке тұлғаларға тауар жеткізетін басқа да операторлар қатысты. Бүгінгі күнге дейін жеке тұлғалардың сәлемдемелерді алуында қандай да бір қиындықтар тіркелген жоқ.
Егер сатып алынған тауардың құны 200 еуродан аспаса, ешқандай өзгеріс болмайды:
- кедендік баждар мен салықтарды төлеудің қажеті жоқ;сәлемдеме бұрынғыдай жеткізіледі;
- кеден органдарына өз бетінше жүгіну талап етілмейді;
- сатып алушының атынан декларацияны электрондық сауда операторлары рәсімдейді.
"Шетелдік маркетплейстерден жеке тұлғалар сатып алатын тауарлар "электрондық сауда тауарлары" атты жеке санатқа жатқызылады. Олар үшін кедендік декларацияның жаңа түрі – "электрондық сауда тауарларына арналған декларация" енгізіледі. Мұндай декларацияда әртүрлі жеке тұлғаларға тиесілі 999 тауар туралы мәлімет көрсетуге болады. Аталған декларацияны сатып алушылардың атынан кеден органдарына электрондық сауда операторлары ұсынады. Бұл – кеден ісі саласындағы жаңа институт. Сонымен қатар салмақтық шек (31 кг) алынып тасталады. Ал бажсыз әкелу лимиті 200 еуро деңгейінде сақталады". ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі
Өзгерістер негізінен құны жоғары сатып алуларға қатысты болады. Егер тауар құны 200 еуродан асса:
- тауар құнының 5%-ы мөлшерінде кедендік баж;
- 16% мөлшерінде қосылған құн салығы (ҚҚС) төленеді.
Есептеу мысалдары:
- 250 еуро – 12,5 еуро кедендік баж (шамамен 7 мың теңге) + ҚҚС;
- 500 еуро – 25 еуро кедендік баж (шамамен 14 мың теңге) + ҚҚС.
Салыстыру үшін айта кетсек, қазіргі уақытта мұндай тауарларға бажсыз әкелу лимитінен асқан сомаға 15% мөлшеріндегі бірыңғай төлем (ҚҚС-пен қоса алғанда) қолданылады.
"Жаңа ережелер интернет-сауданы реттеуге және жеке пайдалану үшін сатып алынған тауар ретінде көрсетіліп, коммерциялық партиялардың әкелінуіне жол бермеуге бағытталған. Бұл өзгерістер ЕАЭО аумағында кедендік рәсімдеуден өтіп қойған және Wildberries, Ozon, Kaspi.kz сияқты жергілікті интернет-алаңдар арқылы сатылатын тауарларға қолданылмайды. Осылайша, жеке пайдалану үшін құны 200 еуроға дейінгі тауарларға тапсырыс беретін азаматтардың басым бөлігі үшін сатып алу және сәлемдемені алу тәртібі бұрынғыдай қалады". ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі
Бұған дейін Тимур Сүлейменов базалық мөлшерлеменің төмендеуі қазақстандықтардың өміріне қалай әсер ететінін айтқан болатын.