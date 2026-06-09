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Қаржы

9 маусымдағы саудада доллар бағамы күрт өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 15:58 Фото: freepik
2026 жылғы 9 маусымда 15:30-дағы жағдай бойынша Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 490,21 теңгені құрап, бірден 5,12 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,81 теңгеге (+0,17) дейін көтерілді.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,48 теңгені (+1,07) құрады.

Айырбастау пункттерінде доллар 488–491 теңге аралығында саудалануда, еуро –563,5–569 теңге, рубль – 6,53–6,67 теңге аралығына саудаға түсуде.

Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 9 маусымдағы саудада төмендеді.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,2%-ға арзандап, бір баррель үшін 93,11 доллар болды. Ал АҚШ-тың West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайы 1,4%-ға төмендеп, 90,00 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 484,78 теңге, еуроны 558,66 теңге, рубльді 6,6 теңге деңгейінде белгілеген.

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