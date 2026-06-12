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Қаржы

12 маусымда доллар бағамы қайта өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 12 маусым күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 489,33 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,44 теңгеге жоғары.

Ресей рублі бойынша сауда-саттық өткізілген жоқ, себебі Ресейде бұл күн мереке болып саналады.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,37 теңге болды (+0,38).

Айырбастау пункттерінде доллар 489,2–491,4 теңге аралығында саудалануда, еуро – 563,2–569,1 теңге, рубль – 6,54–6,66 теңге аралығына саудаға түсуде.

Сонымен қатар, әлемдік мұнай бағасы 12 маусымдағы саудада төмендеді.

Мәселен, тамыз айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерсі 3,1%-ға арзандап, баррелі 87,60 доллар болды.

WTI маркалы мұнай шілде жеткізілімі бойынша 2,9%-ға төмендеп, шамамен 85,19 доллар деңгейінде саудалануда.

Апта қорытындысы бойынша Brent және WTI бағалары шамамен 6%-ға төмендеген.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 487,76 теңге, еуроны 562,39 теңге, рубльді 6,75 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Ботагөз Ақиқат
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