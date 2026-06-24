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Қаржы

Қазақстан қор биржасында доллар бағамы қайта өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 16:10 Фото: freepik
24 маусым күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 487,02 теңгені құрап, 0,86 теңгеге өсті. Бұған дейін бірнеше күн қатарынан доллар бағамының төмендеуі байқалған еді.

Ресей рублінің бағамы да өзгеріп, 0,02 теңгеге төмендеп, 6,50 теңге деңгейінде қалыптасты.

Ал қытай юанінің бағамы 71,59 теңгені құрап, 0,12 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде доллар 486,77–488,53 теңгеден сатып алынып, сатылуда. Еуро бағамы 552,35–557,84 теңге аралығында болса, рубль 6,21–6,35 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар 24 маусымда әлемдік нарықтарда мұнай бағасының күрт төмендегені байқалды.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың құны соңғы төрт айда алғаш рет бір баррель үшін 76 доллардан төмен түсті. Лондондағы ICE биржасындағы сауда барысында оның бағасы 76,46 долларға дейін төмендеді. Күн ішіндегі ең төменгі көрсеткіш 75,78 доллар болса, ең жоғарысы 76,84 доллар болды.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында WTI маркалы мұнайдың тамыз айына арналған фьючерстері бір баррель үшін 73,19–73,21 доллар шамасында саудалануда.

Еске салайық, Ұлттық банк 24 маусымға доллардың ресми бағамын 486,19 теңге, еуроны 554,26 теңге, ал рубльді 6,51 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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