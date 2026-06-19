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Қаржы

МКК салық төлеушілерге жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады

Салық төлеуші, Мемлекеттік кірістер комитеті, ЭШФ АЖ, техникалық жұмыс, 20 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 21:57 Сурет: pexels
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіліп жатқанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты аталған жүйе 2026 жылғы 19 маусымда, сағат 21:00-ден бастап 2026 жылғы 20 маусымда сағат 11:00-ге дейін қолжетімсіз болады.

Көрсетілген уақыт аралығында қажет болған жағдайда СТ 2026 жылғы 19-20 маусымға ТІЖ, ЭШФ рәсімдеуге және "ЭШФ" АЖ енгізуге құқылы:

  • 2026 жылғы 21-маусымнан бастап бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қағаз тасығышта жазып берілген шот-фактура;
  • 2026 жылғы 22-маусымнан бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қағаз жеткізгіште жазылған тауарларға ілеспе жүкқұжат.

Ведомство бұл ретте айыппұл санкциялары қолданылмайтынын нақтылайды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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