МКК салық төлеушілерге жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады
Сурет: pexels
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіліп жатқанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты аталған жүйе 2026 жылғы 19 маусымда, сағат 21:00-ден бастап 2026 жылғы 20 маусымда сағат 11:00-ге дейін қолжетімсіз болады.
Көрсетілген уақыт аралығында қажет болған жағдайда СТ 2026 жылғы 19-20 маусымға ТІЖ, ЭШФ рәсімдеуге және "ЭШФ" АЖ енгізуге құқылы:
- 2026 жылғы 21-маусымнан бастап бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қағаз тасығышта жазып берілген шот-фактура;
- 2026 жылғы 22-маусымнан бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қағаз жеткізгіште жазылған тауарларға ілеспе жүкқұжат.
Ведомство бұл ретте айыппұл санкциялары қолданылмайтынын нақтылайды.
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